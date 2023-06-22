Федорова (Котова) Лариса Александровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 05.04.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 05.04.1973
Отец: Котов Александр Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.05.2005
Дочь: Федорова Юлия Геннадьевна
Отец ребёнка: Федоров Геннадий Иванович
Рождение ребёнка
27.11.2011
Дочь: Федорова Мария Геннадиевна
Отец ребёнка: Федоров Геннадий Иванович
Бракосочетание
24.09.2016
Дедовичи, Дедовичский муниципальный район, Псковская область