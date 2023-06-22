Федорова (Котова) Лариса Александровна Около 05.04.1973 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федорова (Котова) Лариса Александровна

Место рождения

Апатиты, город Апатиты, Мурманская область

Дата рождения

Около 05.04.1973

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1962 г.р.

Дети

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 05.04.1973

Отец: Котов Александр Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
Рождение ребёнка
21.05.2005

Дочь: Федорова Юлия Геннадьевна

Отец ребёнка: Федоров Геннадий Иванович

Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
27.11.2011

Дочь: Федорова Мария Геннадиевна

Отец ребёнка: Федоров Геннадий Иванович

Псков, город Псков, Псковская область
Бракосочетание
24.09.2016

Муж: Федоров Геннадий Иванович

Дедовичи, Дедовичский муниципальный район, Псковская область

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