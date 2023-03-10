Киселева Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Киселев Владимир

Рождение ребёнка
21.11.1970

Дочь: Грязнова Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Киселев Владимир

Смерть
Неизвестно

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