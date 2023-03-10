Киселева Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Киселев Владимир
Рождение ребёнка
21.11.1970
Дочь: Грязнова Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Киселев Владимир
Смерть
Неизвестно