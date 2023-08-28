Кузьмин Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмин Герасим

Место рождения

Слепуха, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Слепуха, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Федор Герасимов

Мать ребёнка: Кузьмина Лукерья Акимова

Слепуха, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Иван Герасимов

Мать ребёнка: Кузьмина Лукерья Акимова

Слепуха, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина Лукерья Акимова

Слепуха, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина Лукерья Акимова

Слепуха, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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