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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Маков Федор Иудович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Маков Иван Федорович
Отец ребёнка: Маков Федор Иудович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Маков Федор Иудович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Маков Федор Иудович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Маков Федор Иудович
Смерть
Неизвестно