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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Маков Фаддей Федорович

Отец ребёнка: Маков Федор Иудович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Маков Иван Федорович

Отец ребёнка: Маков Федор Иудович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Маков Даниил Федорович

Отец ребёнка: Маков Федор Иудович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Маков Федор Федорович

Отец ребёнка: Маков Федор Иудович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Маков Кузьма Федорович

Отец ребёнка: Маков Федор Иудович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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