Корюкова (Вдовина) Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Корюков Виктор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корюков Виктор Павлович
Работа или профессия
Неизвестно