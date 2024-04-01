Корюкова (Вдовина) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корюкова (Вдовина) Людмила Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корюков Артур Викторович

Отец ребёнка: Корюков Виктор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корюков Виктор Павлович

Работа или профессия
Неизвестно

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