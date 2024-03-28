Шадрина Трубина (Гладышева) Юлия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения14.07.1916
Дата смерти08.05.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1916
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
06.02.1944
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
1947
Смерть
08.05.1989