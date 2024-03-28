Шадрина Трубина (Гладышева) Юлия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШадрина Трубина (Гладышева) Юлия Алексеевна

Шадрина Трубина (Гладышева) Юлия Алексеевна

Место рождения

Соловьево

Дата рождения

14.07.1916

Дата смерти

08.05.1989

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1916

Отец: Гладышев Алексей Алексеевич

Мать: Гладышева Федотия (Феодория) Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шадрин Георгий (Егор) Николаевич

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шадрин Георгий (Егор) Николаевич

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.02.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шадрин Георгий (Егор) Николаевич

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шадрин Георгий (Егор) Николаевич

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шадрин Георгий (Егор) Николаевич

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
08.05.1989

Мы используем куки для улучшения работы сайта.