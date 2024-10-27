Завилейский Иоанн Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти14.11.1911 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Завилейский Андрей Иванович
Мать ребёнка: Завилейская Аграфена Васильевна
Сын: Завилейский Зиновий Иванович
Мать ребёнка: Завилейская Аграфена Васильевна
Сын: Завилейский Константин Иванович
Мать ребёнка: Завилейская Аграфена Васильевна
Сын: Завилейский Степан Иванович
Мать ребёнка: Завилейская Аграфена Васильевна
Дочь: Завилейская Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Завилейская Аграфена Васильевна
Сын: Завилейский Николай Иванович
Мать ребёнка: Завилейская Аграфена Васильевна
Дочь: Завилейская Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Завилейская Аграфена Васильевна
Дочь: Завилейская Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Завилейская Аграфена Васильевна
Сын: Завилейский Григорий Иванович
Мать ребёнка: Завилейская Аграфена Васильевна
Дочь: Завилейская Александра Ивановна
Мать ребёнка: Завилейская Аграфена Васильевна