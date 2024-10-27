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Завилейский Иоанн Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

14.11.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завилейская Аграфена Васильевна

Рождение ребёнка
22.10.1878 ст.

Сын: Завилейский Андрей Иванович

Мать ребёнка: Завилейская Аграфена Васильевна

Ливо, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
30.10.1879 ст.

Сын: Завилейский Зиновий Иванович

Мать ребёнка: Завилейская Аграфена Васильевна

Ливо, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1881 ст.

Сын: Завилейский Константин Иванович

Мать ребёнка: Завилейская Аграфена Васильевна

Ливо, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1882 ст.

Сын: Завилейский Степан Иванович

Мать ребёнка: Завилейская Аграфена Васильевна

Ливо, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
10.06.1884 ст.

Дочь: Завилейская Юлия Ивановна

Мать ребёнка: Завилейская Аграфена Васильевна

Ливо, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1886 ст.

Сын: Завилейский Николай Иванович

Мать ребёнка: Завилейская Аграфена Васильевна

Ливо, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
06.05.1889 ст.

Дочь: Завилейская Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Завилейская Аграфена Васильевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.05.1889 ст.

Дочь: Завилейская Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Завилейская Аграфена Васильевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.06.1890 ст.

Сын: Завилейский Григорий Иванович

Мать ребёнка: Завилейская Аграфена Васильевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.08.1892 ст.

Дочь: Завилейская Александра Ивановна

Мать ребёнка: Завилейская Аграфена Васильевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
14.11.1911 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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