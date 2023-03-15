Путинцева Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путинцева Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Путинцев Галактион

Отец ребёнка: Путинцев Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Путинцев Виктор

Отец ребёнка: Путинцев Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Путинцев Константин

Отец ребёнка: Путинцев Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Путинцев Яков

Смерть
Неизвестно
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