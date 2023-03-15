Путинцева Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Никита
Рождение ребёнка
1823
Сын: Путинцев Галактион
Отец ребёнка: Путинцев Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Путинцев Виктор
Отец ребёнка: Путинцев Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Путинцев Константин
Отец ребёнка: Путинцев Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Путинцев Яков
Смерть
Неизвестно