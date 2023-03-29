Романов Василий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
?.06.1943
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Вытегорский РВК, Вологодская обл., Вытегорский р-н Воинское звание ст. лейтенант запаса; курсант
Ранение
22.07.1945
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Воинское звание: курсант Воинская часть: Ленинградское воен. вет. уч-ще Судьба: нет информации Дата выбытия: 22.07.1945 Причина выбытия: выбыл в больницу им. И.И. Мечникова Госпиталь: ЭГ 1170 Информац... Показать все
Демобилизация
?.10.1945
Воинское звание: ст. лейтенант запаса Информация об архиве - Источник информации: ВК г. Москвы Фонд ист. информации: Раменский РВК Дело ист. информации: 21000203
Военная награда
12.05.1996
Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени Номер документа: 257 Дата документа: 12.05.1996 Автор документа: Министр обороны РФ Информация об архиве - Архив: ЦАМО Картотека: Юбилейная к... Показать все
Смерть
Неизвестно