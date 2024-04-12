Юрьев Андрей Игнатович
Место рождения
Дата рождения1819
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Юрьев Игнат Самуйлович
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Юрьева Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Юрьева Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Юрьева Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Агафья Андреевна
Мать ребёнка: Юрьева Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
04.07.1856
Мать ребёнка: Юрьева Агафья Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно