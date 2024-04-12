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Юрьев Андрей Игнатович

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1819

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Юрьев Игнат Самуйлович

Мать: Юрьева Екатерина Савельвна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Юрьев Козьма Андреевич

Мать ребёнка: Юрьева Агафья Григорьевна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Юрьев Василий Андреевич

Мать ребёнка: Юрьева Агафья Григорьевна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Юрьев Семён Андреевич

Мать ребёнка: Юрьева Агафья Григорьевна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Агафья Андреевна

Мать ребёнка: Юрьева Агафья Григорьевна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.07.1856

Сын: Юрьев Степан Андреевич

Мать ребёнка: Юрьева Агафья Григорьевна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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