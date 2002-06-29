Божедомова (Кулакова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Божедомова (Кулакова) Анна

Место рождения

Проспихино, Красноярский край, Россия, 663491

Дата рождения

22.12.1921

Дата смерти

29.06.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1921

Отец: Кулаков ?

Мать: не указана

Проспихино, Красноярский край, Россия, 663491
Рождение ребёнка
10.10.1949

Дочь: Подкорытова Татьяна

Отец ребёнка: Божедомов Николай

Черемхово, Россия
Рождение ребёнка
31.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Божедомов Николай

Черемхово, Иркутская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Божедомов Николай

Смерть
29.06.2002
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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