Худяков Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения15.06.1931
Дата смерти18.05.1984
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1931
Отец: Худяков Дмитрий Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1969
Сын: Худяков Андрей Александрович
Мать ребёнка: Худякова (Проворова) Нина Николаевна
Смерть
18.05.1984
Сибирский, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра