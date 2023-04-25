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Худяков Александр Дмитриевич

Место рождения

Реполово, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

15.06.1931

Дата смерти

18.05.1984

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1931

Отец: Худяков Дмитрий Степанович

Мать: не указана

Реполово, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
28.01.1969

Сын: Худяков Андрей Александрович

Мать ребёнка: Худякова (Проворова) Нина Николаевна

Смерть
18.05.1984
Сибирский, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

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