Игумнов Данил Федорович
мужской, родился 06.12.1897, Грязевская, Нолинский уезд, Вятская губерния
умер 18.06.1942
ОтецИгумнов Федор ДеомидовичНеизвестно г.р.
МатьИгумнова (Цепелева) Васса Николаевна05.08.1867 г.р.
Супруги
Игумнова Анна Илинична31.01.1904 г.р.
Дети
Мальцева (Игумнова) Мария Даниловна17.04.1926 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1897
Грязевская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Игумнова Анна Илинична
Рождение ребёнка
17.04.1926
Дочь: Мальцева (Игумнова) Мария Даниловна
Мать ребёнка: Игумнова Анна Илинична
Грязевская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
18.06.1942