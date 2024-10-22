Игумнов Данил Федорович 06.12.1897 — найти родственников по фамилии на Familio

Игумнов Данил Федорович

Автор
ЮС
Сомова Ю.

мужской, родился 06.12.1897, Грязевская, Нолинский уезд, Вятская губерния

умер 18.06.1942

Отец
Игумнов Федор ДеомидовичНеизвестно г.р.
Мать
Игумнова (Цепелева) Васса Николаевна05.08.1867 г.р.
Супруги
Игумнова Анна Илинична31.01.1904 г.р.
Дети
Мальцева (Игумнова) Мария Даниловна17.04.1926 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1897

Отец: Игумнов Федор Деомидович

Мать: Игумнова (Цепелева) Васса Николаевна

Грязевская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игумнова Анна Илинична

Рождение ребёнка
17.04.1926

Дочь: Мальцева (Игумнова) Мария Даниловна

Мать ребёнка: Игумнова Анна Илинична

Грязевская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Смерть
18.06.1942

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