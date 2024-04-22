Сторожев Михаил Степанович
Место рождения
Дата рождения26.12.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1913
Отец: Сторожев Степан
Мать: Сторожева Ольга
Рождение ребёнка
27.02.1936
Дочь: Сторожева Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Сторожева Людмила Ивановна
Белгород, город Белгород, Белгородская область
Рождение ребёнка
07.07.1939
Сын: Сторожев Леонид Михайлович
Мать ребёнка: Сторожева Людмила Ивановна
Военная награда
Неизвестно
Смерть
Неизвестно