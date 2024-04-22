Сторожев Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сторожев Михаил Степанович

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Место рождения

Шмарное, Старооскольский, Белгородская область

Дата рождения

26.12.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1913

Отец: Сторожев Степан

Мать: Сторожева Ольга

Шмарное, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
27.02.1936

Дочь: Сторожева Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Сторожева Людмила Ивановна

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Рождение ребёнка
07.07.1939

Сын: Сторожев Леонид Михайлович

Мать ребёнка: Сторожева Людмила Ивановна

Военная награда
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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