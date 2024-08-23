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Калинина Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

26.01.1894

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Степан Макарович

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.07.1861

Сын: Пётр Степанович

Отец ребёнка: Калинин Степан Макарович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.10.1862

Сын: Яков Степанович

Отец ребёнка: Калинин Степан Макарович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.02.1865

Сын: Алексей Степанович

Отец ребёнка: Калинин Степан Макарович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.01.1869

Сын: Калинин Василий Степанович

Отец ребёнка: Калинин Степан Макарович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.09.1871

Сын: Калинин Сергей Степанович

Отец ребёнка: Калинин Степан Макарович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
01.12.1873

Сын: Калинин Михаил Степанович

Отец ребёнка: Калинин Степан Макарович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.11.1875

Дочь: (Калинина) Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Калинин Степан Макарович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.06.1878

Сын: Калинин Фёдор Степанович

Отец ребёнка: Калинин Степан Макарович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
26.01.1894
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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