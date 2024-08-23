Калинина Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смерти26.01.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.1861
Сын: Пётр Степанович
Отец ребёнка: Калинин Степан Макарович
Рождение ребёнка
19.10.1862
Сын: Яков Степанович
Отец ребёнка: Калинин Степан Макарович
Рождение ребёнка
18.02.1865
Сын: Алексей Степанович
Отец ребёнка: Калинин Степан Макарович
Рождение ребёнка
11.01.1869
Сын: Калинин Василий Степанович
Отец ребёнка: Калинин Степан Макарович
Рождение ребёнка
30.09.1871
Сын: Калинин Сергей Степанович
Отец ребёнка: Калинин Степан Макарович
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
01.12.1873
Сын: Калинин Михаил Степанович
Отец ребёнка: Калинин Степан Макарович
Рождение ребёнка
07.11.1875
Дочь: (Калинина) Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Калинин Степан Макарович
Рождение ребёнка
16.06.1878
Отец ребёнка: Калинин Степан Макарович
Смерть
26.01.1894