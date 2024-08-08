Мишанова (--) Домна Константиновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мишанова (--) Домна Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишанов Илья Титович

Рождение ребёнка
30.03.1906

Дочь: Мишанова Мария Ильинична

Отец ребёнка: Мишанов Илья Титович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
17 33 50 31
Смерть
Неизвестно

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