Мишанова (--) Домна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мишанов Илья Титович
Рождение ребёнка
30.03.1906
Дочь: Мишанова Мария Ильинична
Отец ребёнка: Мишанов Илья Титович
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
17 33 50 31
Смерть
Неизвестно