Фурина (Пужихина) Анна 04.02.1927 — найти родственников по фамилии на Familio

Фурина (Пужихина) Анна

Автор
СР
Ряховский С.

женский, родилась 04.02.1927, Злобино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

умерла 27.11.2016, Злобино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Отец
Пужихин Дмитрий1904 г.р.
Мать
Пужихина НатальяНеизвестно г.р.
Супруги
Фурин ПавелНеизвестно г.р.
Дети
Рослова (Фурина) ЛидияНеизвестно г.р.
Фурин АлексейНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1927

Отец: Пужихин Дмитрий

Мать: Пужихина Наталья

Злобино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фурин Павел

Злобино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фурин Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рослова (Фурина) Лидия

Отец ребёнка: Фурин Павел

Злобино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фурин Алексей

Отец ребёнка: Фурин Павел

Злобино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фурин Павел

Злобино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Смерть
27.11.2016
Злобино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Причина смерти: Несчастный случай

Похороны
Неизвестно
Архангел, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

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