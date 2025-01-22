Фурина (Пужихина) Анна
женский, родилась 04.02.1927, Злобино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
умерла 27.11.2016, Злобино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
ОтецПужихин Дмитрий1904 г.р.
МатьПужихина НатальяНеизвестно г.р.
Супруги
Фурин ПавелНеизвестно г.р.
Дети
Рослова (Фурина) ЛидияНеизвестно г.р.
Фурин АлексейНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1927
Отец: Пужихин Дмитрий
Мать: Пужихина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фурин Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фурин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рослова (Фурина) Лидия
Отец ребёнка: Фурин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фурин Алексей
Отец ребёнка: Фурин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фурин Павел
Смерть
27.11.2016
Похороны
Неизвестно
Архангел, Меленковский муниципальный район, Владимирская область