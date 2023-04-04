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Пронюшкин Иван

Место рождения

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1874

Дата смерти

1900

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Пронюшкин Матвей

Мать: Пронюшкина Параскева

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
26.11.1893

Дочь: Пронюшкина Варвара

Мать ребёнка: Пронюшкина Ирина

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пронюшкина Ирина

Смерть
1900
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Смерть 27 лет, от излишнего употребления вина
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