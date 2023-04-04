Пронюшкин Иван
Место рожденияПисаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Дата рождения1874
Дата смерти1900
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Пронюшкин Матвей
Мать: Пронюшкина Параскева
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
26.11.1893
Дочь: Пронюшкина Варвара
Мать ребёнка: Пронюшкина Ирина
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пронюшкина Ирина
Смерть
1900
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Смерть 27 лет, от излишнего употребления вина