Иван Дмитриев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Дмитрий Никифоров (Ич)
Мать: Дарья Козьмина (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
05.05.1823 ст.
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Матвей Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Авдотья Александрова (Вна)
Смерть
1838