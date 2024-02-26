Иван Дмитриев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Дмитриев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Отец

Около 1767 г.р.

Мать

Около 1772 г.р.

Жена

Около 1807 г.р.

Дети

Около 1833 г.р.

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ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Дмитрий Никифоров (Ич)

Мать: Дарья Козьмина (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
05.05.1823 ст.

Жена: Авдотья Александрова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Матвей Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Авдотья Александрова (Вна)

Смерть
1838

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