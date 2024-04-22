Сергеева (Шевцова) Елена Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Шевцова) Елена Геннадьевна

Место рождения

Гомель, Гомельская область

Дата рождения

08.08.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1974

Отец: Шевцов Геннадий Николаевич

Мать: Шевцова Нелли Константиновна

Гомель, Гомельская область
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