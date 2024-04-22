Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Сергеева (Шевцова) Елена Геннадьевна
Сергеева (Шевцова) Елена Геннадьевна
Написать автору
Древо
Место рождения
Гомель
, Гомельская область
Дата рождения
08.08.1974
Пол
Женский
Отец
Шевцов Геннадий Николаевич
1946 г.р.
Мать
Шевцова (Михед) Нелли Константиновна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1974
Отец:
Шевцов Геннадий Николаевич
Мать:
Шевцова Нелли Константиновна
Гомель
, Гомельская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия