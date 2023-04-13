Perelman Yakov — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Perelman Yakov

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Perelman Berko

Мать: Perelman Rohl Sheva

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перельман Роза

Рождение ребёнка
05.08.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перельман Роза

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1941
Ивановская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
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