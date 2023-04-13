Perelman Yakov
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Perelman Berko
Мать: Perelman Rohl Sheva
Рождение ребёнка
1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Перельман Роза
Рождение ребёнка
05.08.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Перельман Роза
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1941
Ивановская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край