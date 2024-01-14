Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1716 г.р.

Мать

Около 1716 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Иван

Мать: Матрона Захаровна

Смерть
Неизвестно
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