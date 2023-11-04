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Пархоменко Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1890

Дата смерти

07.10.1975

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пархоменко Григорий Трофимович

Отец ребёнка: Пархоменко Трофим Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пархоменко Владимир Трофимович

Отец ребёнка: Пархоменко Трофим Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назарова-Пархоменко Вера Трофимовна

Отец ребёнка: Пархоменко Трофим Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левченко-Пархоменко Екатерина Трофимовна

Отец ребёнка: Пархоменко Трофим Ильич

Рождение ребёнка
08.11.1917

Дочь: Карпова-Пархоменко Варвара Трофимова

Отец ребёнка: Пархоменко Трофим Ильич

Смерть
07.10.1975

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