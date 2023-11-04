Пархоменко Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1890
Дата смерти07.10.1975
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пархоменко Григорий Трофимович
Отец ребёнка: Пархоменко Трофим Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пархоменко Владимир Трофимович
Отец ребёнка: Пархоменко Трофим Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назарова-Пархоменко Вера Трофимовна
Отец ребёнка: Пархоменко Трофим Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левченко-Пархоменко Екатерина Трофимовна
Отец ребёнка: Пархоменко Трофим Ильич
Рождение ребёнка
08.11.1917
Дочь: Карпова-Пархоменко Варвара Трофимова
Отец ребёнка: Пархоменко Трофим Ильич
Смерть
07.10.1975