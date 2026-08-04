(Кротти) АННА МАРИЯ Около 1715 — найти родственников по фамилии на Familio

(Кротти) АННА МАРИЯ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась Около 1715

умерла Неизвестно

Супруги
Камптони НИКОЛАО АНТОНИО1705 г.р.
Дети
Кампиони ПЬЕТРО АНТОНИО1739 г.р.
Кампиони ДЖОВАННИ АНТОНИО МАРИЯ1744 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камптони НИКОЛАО АНТОНИО

Рождение ребёнка
1739

Сын: Кампиони ПЬЕТРО АНТОНИО

Отец ребёнка: Камптони НИКОЛАО АНТОНИО

Рождение ребёнка
1744

Сын: Кампиони ДЖОВАННИ АНТОНИО МАРИЯ

Отец ребёнка: Камптони НИКОЛАО АНТОНИО

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.