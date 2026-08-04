(Кротти) АННА МАРИЯ
женский, родилась Около 1715
умерла Неизвестно
Супруги
Камптони НИКОЛАО АНТОНИО1705 г.р.
Дети
Кампиони ПЬЕТРО АНТОНИО1739 г.р.
Кампиони ДЖОВАННИ АНТОНИО МАРИЯ1744 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1739
Отец ребёнка: Камптони НИКОЛАО АНТОНИО
Рождение ребёнка
1744
Сын: Кампиони ДЖОВАННИ АНТОНИО МАРИЯ
Отец ребёнка: Камптони НИКОЛАО АНТОНИО
Смерть
Неизвестно