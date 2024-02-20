Волков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1910 г.р.
1912 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова (Кутайсова) Александра

Рождение ребёнка
01.01.1910

Сын: Волков Александр

Мать ребёнка: Волкова (Кутайсова) Александра

Рождение ребёнка
19.01.1912

Сын: Волков Алексей

Мать ребёнка: Волкова (Кутайсова) Александра

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