(Пятовская) Павла (Анна) Артемьевна
Место рождения
Дата рождения29.05.1885
Дата смерти25.06.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1885
Вельский уезд, Верховажский район, Вологодская губ
Крещение
31.05.1886
Крещена 31 мая священником Ювеналием Поповым с диаконом Павлом Чуркиным | Восприемники: Восприемница: крестьянская дочь-девица той же деревни Манефа Дмитриевна Пятовская (возможно Мария, т.к. с такими... Показать все
Смерть
25.06.1886
Причина смерти: Оспа | В метрической книге указано имя Анна, но при рождении записана как Павла | Вельский уезд, Верховажский район, Вологодская губ
Похороны
Неизвестно
Погребена 27 июня священником Ювеналием Поповым с псаломщиком Павлом Безпутиным на приходском кладбище