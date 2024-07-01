(Пятовская) Павла (Анна) Артемьевна 29.05.1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Пятовская) Павла (Анна) Артемьевна

Место рождения

Ногинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

29.05.1885

Дата смерти

25.06.1886

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1885

Отец: Пятовский Артемий Павлович

Мать: Пятовская (Шутова) Евгения Васильевна

Ногинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Вельский уезд, Верховажский район, Вологодская губ
Крещение
31.05.1886
Покровский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Крещена 31 мая священником Ювеналием Поповым с диаконом Павлом Чуркиным | Восприемники: Восприемница: крестьянская дочь-девица той же деревни Манефа Дмитриевна Пятовская (возможно Мария, т.к. с такими... Показать все
Смерть
25.06.1886
Ногинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Причина смерти: Оспа | В метрической книге указано имя Анна, но при рождении записана как Павла | Вельский уезд, Верховажский район, Вологодская губ
Похороны
Неизвестно
Покровский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Погребена 27 июня священником Ювеналием Поповым с псаломщиком Павлом Безпутиным на приходском кладбище

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