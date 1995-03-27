(Захарова) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.11.1930
Дата смерти27.03.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1930
Бракосочетание
15.02.1951
Сивково, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1951
Дочь: Старикова Антонина Леонидовна
Отец ребёнка: Чистов Леонид Федорович
Рождение ребёнка
18.03.1954
Отец ребёнка: Чистов Леонид Федорович
Рождение ребёнка
26.04.1959
Сын: Чистов Александр Леонидович
Отец ребёнка: Чистов Леонид Федорович
Смерть
27.03.1995
Похороны
Неизвестно