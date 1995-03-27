(Захарова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Захарова) Валентина Ивановна

(Захарова) Валентина Ивановна

avatar

Место рождения

Лубяны, Кадыйский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

04.11.1930

Дата смерти

27.03.1995

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1930

Отец: Захаров Иван Андреевич

Мать: Захарова Матрена Александровна

Лубяны, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
15.02.1951

Муж: Чистов Леонид Федорович

Сивково, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1951

Дочь: Старикова Антонина Леонидовна

Отец ребёнка: Чистов Леонид Федорович

Рождение ребёнка
18.03.1954

Сын: Чистов Виктор Леонидович

Отец ребёнка: Чистов Леонид Федорович

Рождение ребёнка
26.04.1959

Сын: Чистов Александр Леонидович

Отец ребёнка: Чистов Леонид Федорович

Лубяны, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
27.03.1995
Шуя, Шуя, Ивановская область
Похороны
Неизвестно
Шуя, Шуя, Ивановская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close