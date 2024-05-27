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Первушин Григорий Трифонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Первушин Трифон Михайлов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Первушина) Марфа Семенова

Рождение ребёнка
1765

Сын: Первушин Алексей Григорьев

Мать ребёнка: (Первушина) Марфа Семенова

Рождение ребёнка
1769

Сын: Первушин Никифор Григорьев

Мать ребёнка: (Первушина) Марфа Семенова

Рождение ребёнка
1776

Сын: Первушин Григорий Григорьев

Мать ребёнка: (Первушина) Марфа Семенова

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Первушина) Федосья Григорьева

Мать ребёнка: (Первушина) Марфа Семенова

Смерть
Неизвестно

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