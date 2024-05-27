Первушин Григорий Трифонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Первушин Трифон Михайлов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1765
Сын: Первушин Алексей Григорьев
Мать ребёнка: (Первушина) Марфа Семенова
Рождение ребёнка
1769
Сын: Первушин Никифор Григорьев
Мать ребёнка: (Первушина) Марфа Семенова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Первушин Григорий Григорьев
Мать ребёнка: (Первушина) Марфа Семенова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Первушина) Федосья Григорьева
Мать ребёнка: (Первушина) Марфа Семенова
Смерть
Неизвестно