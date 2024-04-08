Шолохов Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения28.09.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1897 ст.
Бракосочетание
11.07.1917 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.04.1918 ст.
Мать ребёнка: Шолохова (Токмакова) Глафира Степановна
Рождение ребёнка
09.09.1919
Дочь: Шолохова Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Шолохова (Токмакова) Глафира Степановна
Смерть
Неизвестно