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Шолохов Сергей Николаевич

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

28.09.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1897 ст.

Отец: Шолохов Николай Иванович

Мать: Шолохова Татьяна Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
11.07.1917 ст.

Жена: Шолохова (Токмакова) Глафира Степановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.04.1918 ст.

Сын: Шолохов Лев Сергеевич

Мать ребёнка: Шолохова (Токмакова) Глафира Степановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.09.1919

Дочь: Шолохова Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Шолохова (Токмакова) Глафира Степановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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