Каюмова (Каюмова) Факия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каюмова (Каюмова) Факия

Место рождения

Исаково РТ

Дата рождения

1914

Дата смерти

?.10.1946

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Каюм

Мать: Файза

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каюмов Камаретдин

Рождение ребёнка
23.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каюмов Камаретдин

Рождение ребёнка
23.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каюмов Камаретдин

Смерть
?.10.1946

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