Каюмова (Каюмова) Факия
Место рожденияИсаково РТ
Дата рождения1914
Дата смерти?.10.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каюмов Камаретдин
Рождение ребёнка
23.03.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каюмов Камаретдин
Рождение ребёнка
23.03.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каюмов Камаретдин
Смерть
?.10.1946