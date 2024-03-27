Буканбаева (Надршина) Ракия Шагангареевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1909
Дата смертиОколо 2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909
Отец: Надршин Шагангарей Мухаметсафиевич
Мать: Надршина ?
Рождение ребёнка
Около 1931
Рождение ребёнка
Около 1935
Рождение ребёнка
Около 1947
Смерть
Около 2001