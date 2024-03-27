Буканбаева (Надршина) Ракия Шагангареевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буканбаева (Надршина) Ракия Шагангареевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1909

Дата смерти

Около 2001

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909

Отец: Надршин Шагангарей Мухаметсафиевич

Мать: Надршина ?

Рождение ребёнка
Около 1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буканбаев Шагит Байтурович

Рождение ребёнка
Около 1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буканбаев Шагит Байтурович

Рождение ребёнка
Около 1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буканбаев Шагит Байтурович

Смерть
Около 2001

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