Корзников Антоний Васильевич
Место рожденияд. Пестерево, Весёлая тож
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Корзников Василий Леонтьевич Из Пестерева Же?
Мать: ?
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1895
Сын: Корзников Николай Антоньевич? Антонович
Мать ребёнка: Корзникова Екатерина Фёдоровна
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Глафира Антоньевна (Антоновна)
Мать ребёнка: Корзникова Екатерина Фёдоровна
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Ефимия Антоньевна
Мать ребёнка: Корзникова Екатерина Фёдоровна
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Юлия Антоньевна
Мать ребёнка: Корзникова Екатерина Фёдоровна
д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно