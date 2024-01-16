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Корзников Антоний Васильевич

Место рождения

д. Пестерево, Весёлая тож

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Корзников Василий Леонтьевич Из Пестерева Же?

Мать: ?

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1895

Сын: Корзников Николай Антоньевич? Антонович

Мать ребёнка: Корзникова Екатерина Фёдоровна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Глафира Антоньевна (Антоновна)

Мать ребёнка: Корзникова Екатерина Фёдоровна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Ефимия Антоньевна

Мать ребёнка: Корзникова Екатерина Фёдоровна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Юлия Антоньевна

Мать ребёнка: Корзникова Екатерина Фёдоровна

д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзникова Екатерина Фёдоровна

д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно
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