Борзова Ирина Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорзова Ирина Гаврилова

Борзова Ирина Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1681

Дата смерти

После 1715

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1679 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1681

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1706

Дочь: Анна Прокофьева

Отец ребёнка: Борзов Прокофий Иванов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Борзов Михаил Прокофьев

Отец ребёнка: Борзов Прокофий Иванов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1709
ф.350, оп.1, д.345 (1709) | Перепись 1709 года Вотчины Саввинского монастыря села Тарханова.
Рождение ребёнка
1711

Дочь: Анна Прокофьева

Отец ребёнка: Борзов Прокофий Иванов

Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Борзов Антон Прокофьев

Отец ребёнка: Борзов Прокофий Иванов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1715
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп.1, д.346 (1715) | <p>Книги переписные церковнослужителей, подъячих и монастырских крестьян, мона... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борзов Прокофий Иванов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
После 1715
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close