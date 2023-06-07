Борзова Ирина Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1681
Дата смертиПосле 1715
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1706
Дочь: Анна Прокофьева
Отец ребёнка: Борзов Прокофий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1708
Отец ребёнка: Борзов Прокофий Иванов
Место жительства
1709
ф.350, оп.1, д.345 (1709) | Перепись 1709 года Вотчины Саввинского монастыря села Тарханова.
Рождение ребёнка
1711
Дочь: Анна Прокофьева
Отец ребёнка: Борзов Прокофий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1714
Отец ребёнка: Борзов Прокофий Иванов
Место жительства
1715
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп.1, д.346 (1715) | <p>Книги переписные церковнослужителей, подъячих и монастырских крестьян, мона... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
После 1715
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)