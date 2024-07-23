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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1721

Сын: Чуваш Андрей Селиверстов (Сильвестров)

Отец ребёнка: Чуваш Селивёрст (Сильвестр)

с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Чуваш Пётр Селиверстович (Сильвестров)

Отец ребёнка: Чуваш Селивёрст (Сильвестр)

с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
1741

Дочь: Анна Селивёрстовна (Сильвестрова)

Отец ребёнка: Чуваш Селивёрст (Сильвестр)

с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Ирина (Орина) Селивёрстовна (Сильвестрова)

Отец ребёнка: Чуваш Селивёрст (Сильвестр)

с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
До 1748

Сын: Чуваш Степан Селивёрстов (Сильвестров)

Отец ребёнка: Чуваш Селивёрст (Сильвестр)

с. Большая Таяба

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