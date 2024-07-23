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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1721
Сын: Чуваш Андрей Селиверстов (Сильвестров)
Отец ребёнка: Чуваш Селивёрст (Сильвестр)
с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Чуваш Пётр Селиверстович (Сильвестров)
Отец ребёнка: Чуваш Селивёрст (Сильвестр)
с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Анна Селивёрстовна (Сильвестрова)
Отец ребёнка: Чуваш Селивёрст (Сильвестр)
с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Ирина (Орина) Селивёрстовна (Сильвестрова)
Отец ребёнка: Чуваш Селивёрст (Сильвестр)
с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
До 1748
Сын: Чуваш Степан Селивёрстов (Сильвестров)
Отец ребёнка: Чуваш Селивёрст (Сильвестр)
с. Большая Таяба