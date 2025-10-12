Артемьев Никонор Афанасьевич
мужской, родился 1797, Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
умер Неизвестно
ОтецАртемьев Афанасий Артемьевич1767 г.р.
МатьАртемьева (Бахтурина) Варвара ПетровнаМежду 1768 и 1770 г.р.
Супруги
Родионова Артемьева Анна АбрамовнаМежду 1784 и 1791 г.р.
Дети
Артемьев Моисей Никонорович1825 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
14.01.1819
Рождение ребёнка
1825
Сын: Артемьев Моисей Никонорович
Мать ребёнка: Родионова Артемьева Анна Абрамовна
Смерть
Неизвестно