Артемьев Никонор Афанасьевич 1797 — найти родственников по фамилии на Familio

Артемьев Никонор Афанасьевич

Автор
ВБ
Блинова В.

мужской, родился 1797, Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

умер Неизвестно

Отец
Артемьев Афанасий Артемьевич1767 г.р.
Мать
Артемьева (Бахтурина) Варвара ПетровнаМежду 1768 и 1770 г.р.
Супруги
Родионова Артемьева Анна АбрамовнаМежду 1784 и 1791 г.р.
Дети
Артемьев Моисей Никонорович1825 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Артемьев Афанасий Артемьевич

Мать: Артемьева (Бахтурина) Варвара Петровна

Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Бракосочетание
14.01.1819

Жена: Родионова Артемьева Анна Абрамовна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Артемьев Моисей Никонорович

Мать ребёнка: Родионова Артемьева Анна Абрамовна

Смерть
Неизвестно

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