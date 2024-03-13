Емельяненко Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.07.2001
Дочь: Емельяненко Вероника Дмитриевна
Отец ребёнка: Емельяненко Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
17.11.2007
Дочь: Емельяненко Алина Дмитриевна
Отец ребёнка: Емельяненко Дмитрий Александрович