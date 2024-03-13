Емельяненко Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельяненко Елена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.?

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельяненко Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
31.07.2001

Дочь: Емельяненко Вероника Дмитриевна

Отец ребёнка: Емельяненко Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
17.11.2007

Дочь: Емельяненко Алина Дмитриевна

Отец ребёнка: Емельяненко Дмитрий Александрович

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