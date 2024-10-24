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Турусов Никита Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: Турусов Захар Иванович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Турусова) Мария Никитична

Мать ребёнка: Авдотья Евсеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турусов Антон Никитич

Мать ребёнка: Авдотья Евсеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турусов Кирилл Никитич

Мать ребёнка: Авдотья Евсеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Турусова) Ульяна Никитична

Мать ребёнка: Авдотья Евсеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турусов Кузьма (Карп) Никитич

Мать ребёнка: Авдотья Евсеевна

Спасск, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Турусов Петр Никитич

Мать ребёнка: Авдотья Евсеевна

Смерть
Неизвестно

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