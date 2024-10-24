Турусов Никита Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: Турусов Захар Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Турусова) Мария Никитична
Мать ребёнка: Авдотья Евсеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Авдотья Евсеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Авдотья Евсеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Турусова) Ульяна Никитична
Мать ребёнка: Авдотья Евсеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турусов Кузьма (Карп) Никитич
Мать ребёнка: Авдотья Евсеевна
Спасск, Спасский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1822
Сын: Турусов Петр Никитич
Мать ребёнка: Авдотья Евсеевна
Смерть
Неизвестно