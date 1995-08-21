Карабашева (Карабашева) Ирина Николаевна
Место рожденияг. Саратов, Российская Федерация
Дата рождения07.10.1909
Дата смерти21.08.1995
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1909
Бракосочетание
1930
Рождение ребёнка
07.11.1931
Отец ребёнка: Шубин Сергей Федорович
Рождение ребёнка
21.11.1936
Сын: Карабашев Генрик Сергеевич
Отец ребёнка: Шубин Сергей Федорович
Смерть
21.08.1995
Причина смерти: осложнения диабета