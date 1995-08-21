Карабашева (Карабашева) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карабашева (Карабашева) Ирина Николаевна

Место рождения

г. Саратов, Российская Федерация

Дата рождения

07.10.1909

Дата смерти

21.08.1995

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1909

Отец: Карабашев Николай Андреевич

Мать: Карабашева (Мосалова) Евгения Федоровна

Бракосочетание
1930

Муж: Шубин Сергей Федорович

Рождение ребёнка
07.11.1931

Сын: Шубин Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Шубин Сергей Федорович

Рождение ребёнка
21.11.1936

Сын: Карабашев Генрик Сергеевич

Отец ребёнка: Шубин Сергей Федорович

Смерть
21.08.1995
Причина смерти: осложнения диабета

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