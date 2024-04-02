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Лобанова Анна Владимировна
Лобанова Анна Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.07.1051
Пол
Женский
Отец
Лобанов Владимир Алексеевич
1926 г.р.
Мать
Лобанова Анна Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1051
Отец:
Лобанов Владимир Алексеевич
Мать:
Лобанова Анна Васильевна
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