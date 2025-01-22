Щербинина (Аносова) Мария Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Щербинина (Аносова) Мария

Автор
СР
Ряховский С.

женский, родилась Неизвестно, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

умерла Неизвестно, г. Армавир

Отец
Аносов ИванНеизвестно г.р.
Мать
Аносова (Валуева) МахораНеизвестно г.р.
Супруги
Щербинин Александр1919 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аносов Иван

Мать: Аносова (Валуева) Махора

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербинин Александр

Рождение ребёнка
31.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щербинин Александр

Смерть
Неизвестно
г. Армавир

Похороны
Неизвестно
г. Армавир

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