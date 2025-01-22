Щербинина (Аносова) Мария
женский, родилась Неизвестно, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
умерла Неизвестно, г. Армавир
ОтецАносов ИванНеизвестно г.р.
МатьАносова (Валуева) МахораНеизвестно г.р.
Супруги
Щербинин Александр1919 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аносов Иван
Мать: Аносова (Валуева) Махора
Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щербинин Александр
Рождение ребёнка
31.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щербинин Александр
Смерть
Неизвестно
г. Армавир
Похороны
Неизвестно
г. Армавир