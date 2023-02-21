Дайнека Евгения Прокопьевна (Григорьевна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1823
Отец ребёнка: Дайнека Василий Артемьевич
Рождение ребёнка
06.03.1830
Сын: Дайнека Венедикт Васильевич
Отец ребёнка: Дайнека Василий Артемьевич
Малое Стахово, Борисовский район, Минская область
Ф. 136, оп 13, дело 90 Стр 24 (24d) 9 марта 1830 - крещён. Крёстный Андрей Дайнека. Его мама указана как Евгения ГРИГОРЬЕВНА (до этого была Прокопьевной)
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Дайнека Сильвестр Васильевич
Отец ребёнка: Дайнека Василий Артемьевич
Рождение ребёнка
02.10.1841
Дочь: Дайнека Юстына (Иустина) Васильевна
Отец ребёнка: Дайнека Василий Артемьевич
Фонд 136, опись 13, дело 130 Стр 127 об (128d) Крещена 21 октября. Родители - крестьяне князя Радзивила. Крёстные: Гавриил Симонов Дайнека и Акилина, жена Косьмы Иосифовича Тумара
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно