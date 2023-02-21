Дайнека Евгения Прокопьевна (Григорьевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дайнека Евгения Прокопьевна (Григорьевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Дайнека Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Дайнека Василий Артемьевич

Рождение ребёнка
06.03.1830

Сын: Дайнека Венедикт Васильевич

Отец ребёнка: Дайнека Василий Артемьевич

Малое Стахово, Борисовский район, Минская область
Ф. 136, оп 13, дело 90 Стр 24 (24d) 9 марта 1830 - крещён. Крёстный Андрей Дайнека. Его мама указана как Евгения ГРИГОРЬЕВНА (до этого была Прокопьевной)
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Дайнека Сильвестр Васильевич

Отец ребёнка: Дайнека Василий Артемьевич

Рождение ребёнка
02.10.1841

Дочь: Дайнека Юстына (Иустина) Васильевна

Отец ребёнка: Дайнека Василий Артемьевич

Фонд 136, опись 13, дело 130 Стр 127 об (128d) Крещена 21 октября. Родители - крестьяне князя Радзивила. Крёстные: Гавриил Симонов Дайнека и Акилина, жена Косьмы Иосифовича Тумара
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дайнека Василий Артемьевич

Смерть
Неизвестно
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