Хорошилова (Селезнева) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошилова (Селезнева) Анна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1903 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923

Отец: Селезнев Егор

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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