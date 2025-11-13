(Спехина) Федосья Кузьмина 01.06.1850 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Спехина) Федосья Кузьмина

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 01.06.1850 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла Неизвестно

Отец
Спехин Кузьма Павлов28.10.1825 ст. г.р.
Мать
Спехина (Теплякова) Мария ЛарионоваС 1826 по 1828 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1850 ст.

Отец: Спехин Кузьма Павлов

Мать: Спехина (Теплякова) Мария Ларионова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Черкесов кр. безфамильные.

Крещение
02.06.1850 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

восприемники онаго же сц. г. Никифорова кр. Авдий Иларионов и кр. ж. Фекла (???) Иларионова

Смерть
Неизвестно

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