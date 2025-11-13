(Спехина) Федосья Кузьмина
женский, родилась 01.06.1850 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла Неизвестно
ОтецСпехин Кузьма Павлов28.10.1825 ст. г.р.
МатьСпехина (Теплякова) Мария ЛарионоваС 1826 по 1828 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1850 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
02.06.1850 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
пом. Черкесов кр. безфамильные.