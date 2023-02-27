Рагозин Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Лушниковка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1784
Сын: Рагозин Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Рагозин Степан
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно