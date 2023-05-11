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Науменко Аделина Александровна
Науменко Аделина Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.05.2023
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Ткачева Ангелина Сергеевна
2001 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
11.05.2023
Отец: не указан
Мать:
Ткачева Ангелина Сергеевна
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