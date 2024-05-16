Попова (Любушкина) Мария 30.03.1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Попова (Любушкина) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1875

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1875

Отец: Любушкин Никита Афанасьевич

Мать: Евдокия Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Петр

Отец ребёнка: Попов Василий Андреевич

Нижнее Чуево, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
17.01.1893

Муж: Попов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
29.03.1894

Сын: Попов Марк

Отец ребёнка: Попов Василий Андреевич

Нижнее Чуево, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
30.01.1904

Сын: Попов Семен

Отец ребёнка: Попов Василий Андреевич

Нижнее Чуево, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Попова (Попова) Анна

Отец ребёнка: Попов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
23.03.1917

Сын: Попов Василий

Отец ребёнка: Попов Василий Андреевич

Смерть
1942
Тамбовская обл.

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