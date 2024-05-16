Попова (Любушкина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1875
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1875
Отец: Любушкин Никита Афанасьевич
Мать: Евдокия Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Петр
Отец ребёнка: Попов Василий Андреевич
Бракосочетание
17.01.1893
Рождение ребёнка
29.03.1894
Сын: Попов Марк
Отец ребёнка: Попов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
30.01.1904
Сын: Попов Семен
Отец ребёнка: Попов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Попова (Попова) Анна
Отец ребёнка: Попов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
23.03.1917
Сын: Попов Василий
Отец ребёнка: Попов Василий Андреевич
Смерть
1942
Тамбовская обл.