Адакин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адакин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Еe
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Адакина Валентина Алексанровна

Мать ребёнка: Адакина (Бехчанова) Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адакин Николай Александрович

Мать ребёнка: Адакина (Бехчанова) Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адакин Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Адакина (Бехчанова) Елизавета Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Адакина (Бехчанова) Елизавета Васильевна

Смерть
Неизвестно

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