Анна Иванова 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Анна Иванова

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1830

умерла Неизвестно

Супруги
Зайцев Семен Казмин1829 г.р.
Дети
(Зайцева) Александра Семеновна1853 г.р.
(Зайцева) Авдотья Семеновна1856 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Семен Казмин

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Зайцева) Александра Семеновна

Отец ребёнка: Зайцев Семен Казмин

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Зайцева) Авдотья Семеновна

Отец ребёнка: Зайцев Семен Казмин

Смерть
Неизвестно

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