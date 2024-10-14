Анна Иванова
женский, родилась 1830
умерла Неизвестно
Супруги
Зайцев Семен Казмин1829 г.р.
Дети
(Зайцева) Александра Семеновна1853 г.р.
(Зайцева) Авдотья Семеновна1856 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцев Семен Казмин
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Зайцева) Александра Семеновна
Отец ребёнка: Зайцев Семен Казмин
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Зайцева) Авдотья Семеновна
Отец ребёнка: Зайцев Семен Казмин
Смерть
Неизвестно