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Питерман Григорий Маркович

Место рождения

Красноярский край, г. Красноярск, Кагановичский р-н

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Питерман Майсеич

Мать: не указана

Красноярский край, г. Красноярск, Кагановичский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Питерман Леонид Григорьевич

Мать ребёнка: Питерман Феня Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Асимбаева Бэла Григорьевна

Мать ребёнка: Питерман Феня Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Питерман Феня Абрамовна

Смерть
Неизвестно
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