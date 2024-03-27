Питерман Григорий Маркович
Место рожденияКрасноярский край, г. Красноярск, Кагановичский р-н
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Питерман Майсеич
Красноярский край, г. Красноярск, Кагановичский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Питерман Леонид Григорьевич
Мать ребёнка: Питерман Феня Абрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асимбаева Бэла Григорьевна
Мать ребёнка: Питерман Феня Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Питерман Феня Абрамовна
Смерть
Неизвестно