Аникович Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аникович Арсений Евгеньевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аникович Арина Евгеньевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности